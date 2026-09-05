Азербайджан сегодня отправит в Армению около 1 тыс. тонн дизтоплива

Азербайджан сегодня отправит в Армению очередную партию дизельного топлива.

16 вагонов с 977 тоннами дизеля будут отправлены со станции Биляджари ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в направлении станции Бёюк-Кясик.

Ранее из Азербайджана в Армению было экспортировано около 16 тыс. тонн дизельного топлива, а также почти 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Кроме того, из России в Армению транзитом через Азербайджан будет осуществлена очередная поставка товаров. В частности, будут отправлены 5 вагонов с пшеницей общим объемом 355 тонн, 3 вагона удобрений весом 180 тонн и 2 вагона древесины весом 138 тонн.

Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено около 60 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1 414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1 114 тонн угля и 334 тонны древесины.

Источник: Report