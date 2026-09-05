Скончался известный азербайджанский кинооператор Амин Новрузов

Скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный кинооператор Амин Новрузов.

Как сообщили в Государственном фонде кино Азербайджана, Амин Новрузели оглу Новрузов с конца 1960-х годов работал ассистентом оператора и вторым оператором, участвуя в создании ряда известных фильмов азербайджанского кино.

В 1978–1983 годах он обучался на операторском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) в мастерской В. Юсова.

В качестве оператора-постановщика Амин Новрузов снял фильмы «Musiqili xaş», «Cin mikrorayonda», «Süd dişinin ağrısı», «Bəxt üzüyü», «Özgə vaxt», «Ləqəbi “İKA”dır», «Arxada qalmış gələcək» и «Yalan».

В 2000 году Амин Новрузов был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Азербайджана».