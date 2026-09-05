Азербайджан впервые представлен на Теллурайдском кинофестивале - ФОТО
Фильм «It Lives Under The Snow» стал первым фильмом из Азербайджана, отобранным для Теллурайдского кинофестиваля (Telluride Film Festival).
Короткометражный художественный фильм «It Lives Under The Snow», произведенный компанией Ultra Production в рамках совместного производства Азербайджана, Турции и Сингапура, отобран для участия в 53-м Теллурайдском кинофестивале, который проходит в американском штате Колорадо с 4 по 7 сентября 2026 года.
Как отмечается в релизе, это первый фильм в истории азербайджанского кинематографа, отобранный для участия в этом кинофестивале.
Теллурайдский кинофестиваль, основанный в 1974 году, считается одним из наиболее престижных кинофестивалей мира. В календаре кинособытий он проходит после Каннского кинофестиваля и до кинофестивалей в Торонто и Нью-Йорке, выполняя роль одной из главных «платформ открытий» осеннего киносезона.
Теллурайд принимает только фильмы с мировой премьерой. Фестиваль известен тем, что именно здесь впервые были представлены мировой аудитории такие картины, как «Роджер и я» Майкла Мура и «Музыкант» Роберта Родригеса. Ежегодно из сотен заявок отбирается весьма ограниченное число работ.
Сюжет фильма «It Lives Under The Snow» разворачивается в деревне, где на протяжении многих лет люди таинственным образом исчезают. Местные жители объединяются с двумя незнакомцами, чтобы найти недавно пропавшего Мурада. Поиски приводят их к местной легенде о таинственном существе, которое, как считается, живет под снегом. В итоге герои оказываются на следу тайны, которая оказывается гораздо глубже, чем они могли предположить.
Режиссер фильма — Игорь Смола. Главную роль исполняет Арзуман Мирзасой.
Продюсерами выступили Эмиль Наджафов, Григорий Багаев, Эльмаддин Алиев, Исмаил Сафарали, Фахрия Исмаилова, Кемаля Исрафилова, Алвин Ли, Илькин Мамедли, Дуйгу Давалы, Серкан Йеген и Игорь Смола.
В настоящее время режиссер Игорь Смола и продюсер Исмаил Сафарали находятся на фестивале.
Фильм «It Lives Under The Snow» будет показан в рамках 53-го Теллурайдского кинофестиваля, который проходит 4–7 сентября 2026 года.