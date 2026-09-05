В Баку женщина пыталась разбить припаркованный автомобиль - ВИДЕО
В Сураханском районе Баку совершено нападение на припаркованный у обочины автомобиль.
Соответствующие кадры были распространены в соцсетях.
Отмечается, что инцидент произошёл минувшим днём в посёлке Говсан.
Неизвестная женщина с помощью находившегося у неё в руках предмета пыталась разбить стёкла припаркованного автомобиля и неоднократно наносила удары по транспортному средству.
По утверждениям, автомобиль, подвергшийся нападению, принадлежит супругу женщины, совершившей инцидент.
Причина произошедшего неизвестна.
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