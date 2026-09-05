В Баку женщина пыталась разбить припаркованный автомобиль - ВИДЕО

В Сураханском районе Баку совершено нападение на припаркованный у обочины автомобиль.

Соответствующие кадры были распространены в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошёл минувшим днём в посёлке Говсан.

Неизвестная женщина с помощью находившегося у неё в руках предмета пыталась разбить стёкла припаркованного автомобиля и неоднократно наносила удары по транспортному средству.

По утверждениям, автомобиль, подвергшийся нападению, принадлежит супругу женщины, совершившей инцидент.

Причина произошедшего неизвестна.