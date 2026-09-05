Дороги, перекрытые в связи с соревнованием IRONMAN 70.3 в Баку, были открыты раньше срока

Ограничения движения, введённые в связи с международным соревнованием по триатлону Alufar IRONMAN 70.3 Baku, проведённым 5 сентября в Баку, были сняты раньше запланированного срока.

Как сообщает 1news.az, ограничения, введенные на некоторых улицах и проспектах города, сняты, и дороги открыты для движения транспорта.

Отметим, что в целях обеспечения безопасного и организованного проведения соревнования с 4 сентября поэтапно вводились временные ограничения на движение транспорта. Согласно заранее установленному графику, предполагалось, что ограничения будут действовать до 16:00 5 сентября.