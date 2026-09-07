18-летний азербайджанец в шведской политике

В предстоящих муниципальных выборах в шведском городе Евле привлекли внимание самый старший и самый молодой кандидаты.

95-летний представитель Партии зеленых Кен Кубуленсо и 18-летний кандидат от «Умеренных» Рихад Алекперов борются за места в муниципальном совете Евле.

Телеканал SVT свел обоих кандидатов вместе, чтобы узнать их мнения о жизни, политике и обществе.

Кен Кубуленсо родился на Ямайке. Когда началась Вторая мировая война, ему было 8 лет.

Канал отмечает, что Рихад Алекперов родился в Швеции в год выхода в продажу первого iPhone и всего несколько дней назад отметил свое 18-летие, достигнув совершеннолетия.

Несмотря на 77-летнюю разницу в возрасте, оба кандидата разделяют общее стремление изменить общество к лучшему.

В ходе беседы Рихад Алекперов, говоря о свободах, которыми обладают современные молодые люди, признался, что считает жизнь в прошлом более простой.

«Я бы хотел застать период, когда все было проще. Не было мобильных телефонов и интернета. Все смотрели одни и те же каналы. У людей не было такого огромного выбора», – заявил он.

Кандидатам также был задан вопрос о существовании свободы воли. По мнению Алекперова, на решения человека влияют социальные и психологические факторы, а также окружающая среда. Кубуленсо же отметил, что человек способен мыслить более свободно, когда находится в благоприятной обстановке.

Во время интервью Рихад Алекперов озвучил и вопрос, по которому его мнение расходится с позицией собственной партии.

Он заявил, что поддерживает сохранение государственной монополии на продажу алкоголя в Швеции – системы Systembolaget. Между тем многие члены Партии умеренных выступают за отмену этой монополии.

«Я считаю, что алкогольная монополия и ограничения на потребление алкоголя – это правильно. Сам я не пью и не являюсь сторонником того, чтобы сделать алкоголь более доступным для еще большего числа людей», - сказал Рихад.

Источник: Qafqazinfo