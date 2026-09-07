В Баку стартуют IV Климатическая неделя и Baku Climate Action Week 2026

В Баку стартует IV Климатическая неделя (CW4) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, организованная Министерством иностранных дел Азербайджана.

Как сообщает корреспондент 1news.az, параллельно с CW4 проходит Бакинская неделя климатических действий 2026. Обе инициативы нацелены на практическую реализацию климатических решений, укрепление международного сотрудничества и продвижение глобальной климатической повестки в преддверии COP31.

В стартовый день форума состоятся пять панельных сессий и круглых столов:

«От Баку к COP31: сохранение темпов климатических действий в разобщенном мире»;

«Развитие "зеленой" энергетики через инновации, цифровые технологии и региональное взаимодействие»;

«Ускорение сокращения выбросов метана: от обнаружения к действию»;

«Углеродные рынки: возможности климатического финансирования»;

«Трансграничные сертификаты возобновляемой энергии для региональной взаимосвязанности».