В Гяндже произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Гяндже в результате столкновения трех автомобилей пострадали три человека.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, авария произошла на проспекте Гейдара Алиева. Столкнулись легковые автомобили Ford Fusion, KIA и ВАЗ-2107.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 40-летняя У. Расулова, 31-летний И. Алекперов и 18-летний М. Мурадов.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. По имеющейся информации, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту аварии проводится расследование.