В Гяндже произошло ДТП с участием трех автомобилей
В Гяндже в результате столкновения трех автомобилей пострадали три человека.
Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, авария произошла на проспекте Гейдара Алиева. Столкнулись легковые автомобили Ford Fusion, KIA и ВАЗ-2107.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 40-летняя У. Расулова, 31-летний И. Алекперов и 18-летний М. Мурадов.
Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. По имеющейся информации, их состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту аварии проводится расследование.
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