 Министр энергетики: Экспорт «зеленой» энергии в Турцию и ЕС пойдет через Нахчыван | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Министр энергетики: Экспорт «зеленой» энергии в Турцию и ЕС пойдет через Нахчыван

Фаига Мамедова10:47 - Сегодня
Министр энергетики: Экспорт «зеленой» энергии в Турцию и ЕС пойдет через Нахчыван

«Еще один стратегический приоритет — вывод «зеленой» энергии на международные рынки через региональное и межрегиональное взаимодействие».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом в своем выступлении заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках IV Климатической недели (CW4) РКИК ООН и Бакинской недели климатических действий 2026, проходящих в Баку.

«Технико-экономическое обоснование проекта «зеленого» энергетического коридора Каспий — Черное море — Европа общей мощностью 3900 мегаватт подтвердило его жизнеспособность. Ожидается, что с 2032 года в эксплуатацию войдут как первая фаза этого коридора, так и объединенная энергосеть «зеленой» энергии Центральная Азия — Азербайджан», — отметил министр.

По словам П. Шахбазова, предпринимаются конкретные шаги по развитию новых «зеленых» энергетических коридоров в направлении Турции и Европы через Зангезурский коридор и Нахчыванский регион Азербайджана: «Диверсифицированные энергетические связи, которые мы развиваем, будут способствовать укреплению межрегиональной энергетической безопасности и сокращению выбросов на обширном географическом пространстве далеко за пределами Азербайджана».

Министр энергетики подчеркнул, что в преддверии COP31 в Турции Азербайджан продолжит содействовать трансформации повестки энергоперехода в конкретные проекты и реальное снижение выбросов: «Мы убеждены, что энергетические системы будущего должны быть не только более «зелеными», но и более надежными, гибкими и устойчивыми».

Поделиться:
384

Актуально

Общество

Дожди и грозы накрыли ряд районов Азербайджана

Мнение

Без прежних берегов: почему Каспий меняется и можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Общество

На экспресс-маршруте M2 введено новшество - ФОТО

Общество

В преддверии нового учебного года усиливаются меры безопасности возле школ - ...

Общество

В Тертере из ружья ранили мужчину

На трассе Баку-Газах водитель уснул за рулём и попал в ДТП - ВИДЕО

Минздрав рассказал, какую косметику опасно покупать - ФОТО

Самед Агырбаш: Азербайджан занимает особое место в глобальном климатическом процессе

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Стали известны новые подробности нападения на тиктокера «Çevik» в Габале - ОБНОВЛЕНО

Комиссия: Эвакуированным из-за взрыва в Гёранбойском районе обеспечат поэтапное возвращение домой - ОБНОВЛЕНО

Надписи, сделанные на исторических скалах в Шуше, удалили - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

617 баллов и «неправильная» мечта, Или почему выпускника осудили за выбор ветеринарии

Последние новости

В Тертере из ружья ранили мужчину

Сегодня, 12:50

На трассе Баку-Газах водитель уснул за рулём и попал в ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 12:44

Минздрав рассказал, какую косметику опасно покупать - ФОТО

Сегодня, 12:40

Самед Агырбаш: Азербайджан занимает особое место в глобальном климатическом процессе

Сегодня, 12:38

Без прежних берегов: почему Каспий меняется и можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 12:35

В Ливане из-за атак Израиля погибли 4 362 человека с начала эскалации

Сегодня, 12:20

“Baku Film & Comic Con” пройдет при поддержке Bolt for Business - ФОТО

Сегодня, 12:18

Ялчын Рафиев: Бакинская платформа климатической прозрачности помогает странам в подготовке отчетности

Сегодня, 12:11

В Турции вспыхнул лесной пожар

Сегодня, 12:05

Садыг Гурбанов: «Вооруженные конфликты наносят серьезный урон экосистеме планеты»

Сегодня, 12:03

В Гяндже автомобиль насмерть сбил женщину

Сегодня, 11:51

Фатма Варанк: «Сотрудничество Азербайджана и Турции на пути от СОР29 к COP31 станет еще сильнее»

Сегодня, 11:37

В Азербайджане водитель такси передал руль пассажиру-туристу и заснул - ВИДЕО

Сегодня, 11:34

Столкновение двух автомобилей в Баку привело к гибели водителя

Сегодня, 11:30

В Шабране задержан мужчина за выращивание наркосодержащих растений - ФОТО

Сегодня, 11:28

Фатма Варанк: «Наследие СОР29 в Баку создало прочный фундамент на пути к СОР31 в Анталье»

Сегодня, 11:25

Роза Зергерли исполнила песню о Шуше на закрытии VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке - ВИДЕО

Сегодня, 11:23

В Премьер-лиге Азербайджана установлен рекорд результативности за 21 сезон

Сегодня, 11:21

Рыбоводы Азербайджана получат до 2000 манатов субсидий за тонну продукции

Сегодня, 11:18

Иран и Оман в ближайшие дни подпишут согласованные маршруты прохода через Ормуз

Сегодня, 11:13
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10