Министр энергетики: Экспорт «зеленой» энергии в Турцию и ЕС пойдет через Нахчыван

«Еще один стратегический приоритет — вывод «зеленой» энергии на международные рынки через региональное и межрегиональное взаимодействие».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом в своем выступлении заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках IV Климатической недели (CW4) РКИК ООН и Бакинской недели климатических действий 2026, проходящих в Баку.

«Технико-экономическое обоснование проекта «зеленого» энергетического коридора Каспий — Черное море — Европа общей мощностью 3900 мегаватт подтвердило его жизнеспособность. Ожидается, что с 2032 года в эксплуатацию войдут как первая фаза этого коридора, так и объединенная энергосеть «зеленой» энергии Центральная Азия — Азербайджан», — отметил министр.

По словам П. Шахбазова, предпринимаются конкретные шаги по развитию новых «зеленых» энергетических коридоров в направлении Турции и Европы через Зангезурский коридор и Нахчыванский регион Азербайджана: «Диверсифицированные энергетические связи, которые мы развиваем, будут способствовать укреплению межрегиональной энергетической безопасности и сокращению выбросов на обширном географическом пространстве далеко за пределами Азербайджана».

Министр энергетики подчеркнул, что в преддверии COP31 в Турции Азербайджан продолжит содействовать трансформации повестки энергоперехода в конкретные проекты и реальное снижение выбросов: «Мы убеждены, что энергетические системы будущего должны быть не только более «зелеными», но и более надежными, гибкими и устойчивыми».