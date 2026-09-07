В Гяндже автомобиль после ДТП протаранил магазин - ВИДЕО

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на пересечении улиц Тебриза и Джавада Рафибейли.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Chevrolet и Prius. После удара Chevrolet продолжил движение и врезался в расположенный рядом магазин

В результате происшествия водитель Chevrolet получил различные телесные повреждения. Пострадавшего доставили в ближайшее медицинское учреждение.

На место аварии были направлены сотрудники полиции.

По факту ДТП проводится расследование.