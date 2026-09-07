Ялчын Рафиев: «Изменение климата — это не предупреждение о завтрашнем дне, а суровая реальность»

«Разрушительные наводнения и оползни в Непале и Китае привели к трагическим человеческим жертвам и огромным страданиям».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом в своем выступлении заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в рамках IV Климатической недели (CW4) РКИК ООН и Бакинской недели климатических действий 2026, проходящих в Баку.

«Эта трагедия снова напоминает нам: изменение климата — это больше не предупреждение о завтрашнем дне. Для миллионов людей это суровая реальность сегодняшнего дня. Экстремальные погодные явления, усиливающиеся такими факторами, как Эль-Ниньо, сегодня угрожают не только окружающей среде, но и нашей экономике, безопасности и здоровью», — заявил Я.Рафиев.

Как отметил замминистра, климатический кризис проверяет на прочность не только нашу устойчивость — он подвергает испытанию саму дипломатию: «В эпоху геополитической напряженности, фрагментации и снижения уровня доверия изменение климата остается вызовом, с которым ни одна страна не способна справиться в одиночку. Наш опыт проведения COP29 наглядно показал: даже в самых сложных условиях мы способны достигать результатов».

По его словам, консенсус не означает, что почти 200 государств-участников должны соглашаться абсолютно во всем. Он означает поиск той точки пересечения, где разные национальные реалии могут двигаться в едином направлении: «Этот дух будет крайне необходим по мере продвижения к COP31 в Анталье».