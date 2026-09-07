От Баку до Антальи: Азербайджан продолжит наводить мосты в глобальном климатическом процессе

«На СОР29 Азербайджан поднял вопрос прозрачности на высший политический уровень, призвав стороны представить свои первые Двухгодичные отчеты о прозрачности. Мы также запустили Глобальную платформу климатической прозрачности, чтобы помочь развивающимся странам во внедрении Расширенной системы прозрачности».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом в своем выступлении заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в рамках IV Климатической недели (CW4) РКИК ООН и Бакинской недели климатических действий 2026, проходящих в Баку.

«Теперь необходимо сохранить набранный темп. Приближаясь к следующему циклу подготовки отчетов, я призываю стороны своевременно представить свои вторые Двухгодичные отчеты о прозрачности. ОНВ показывают, к чему страны стремятся, а BTR — насколько далеко мы фактически продвинулись. Финансирование же помогает преодолеть разрыв между планами и реальностью. Этот треугольник — амбиции, прозрачность и финансирование — должен стать фундаментом процесса реализации», — отметил Я. Рафиев.

Замминистра подчеркнул, что от Баку до Берлина и далее на пути к Анталье должна сохраняться преемственность целей: «Председательства сменяют друг друга, но наша общая ответственность остается неизменной. Давайте использовать Бакинскую неделю климатических действий для сближения позиций, укрепления партнерств и создания политических условий для успешного проведения COP. Азербайджан останется активным партнером, защищающим многосторонний подход, наводящим мосты и оказывающим содействие Австралии и всем сторонам в достижении амбициозных, сбалансированных и ориентированных на практику результатов в Анталье».