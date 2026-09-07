Рыбоводы Азербайджана получат до 2000 манатов субсидий за тонну продукции

В Азербайджане впервые будет применяться субсидирование продукции в рыбоводстве для увеличения производственных мощностей аквакультурных хозяйств и повышения уровня самообеспечения.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Размер субсидии на производимую в стране продукцию лососевых и осетровых составит 2000 манатов за тонну, карповых и сомовых - 600 манатов за тонну.

Субсидии будут выплачиваться хозяйствам, зарегистрированным в электронной системе сельского хозяйства, при условии официальной сдачи продукции поставщикам с оформлением соответствующих документов.

Кроме того, в Нахчыванской Автономной Республике в целях восстановления местного производства столовых яиц зарегистрированным птицеводческим хозяйствам будет выплачиваться субсидия в размере 30 манатов за каждую 1000 проданных поставщикам столовых яиц.