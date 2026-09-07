Столкновение двух автомобилей в Баку привело к гибели водителя

В Сабунчинском районе Баку произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, авария произошла недалеко от Олимпийского стадиона.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, 28-летний Шахин Мамедов, во время обгона столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением его ровесника Руслана Майылзаде. После столкновения Hyundai потерял устойчивость и перевернулся.

В результате ДТП Шахин Мамедов получил различные травмы и был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится расследование.