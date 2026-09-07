Фатма Варанк: «Сотрудничество Азербайджана и Турции на пути от СОР29 к COP31 станет еще сильнее»

«На прошлой неделе на Стамбульском саммите по климатическому финансированию было подчеркнуто, что мировая потребность в климатическом финансировании составляет от 7,5 до 9 триллионов долларов в год, тогда как текущий поток не превышает 1,9 триллиона долларов».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом в своем выступлении заявила генеральный директор COP31, заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Фатма Варанк в рамках IV Климатической недели (CW4) РКИК ООН и Бакинской недели климатических действий 2026, проходящих в Баку.

«Именно для преодоления этого разрыва мы создаем механизм "Климатического моста реализации". Это механизм поддержки реализации на национальном уровне, трансформирующий климатические приоритеты и задачи развития стран в портфели готовых к финансированию проектов», — сообщила Ф. Варанк.

Как отметила генеральный директор COP31, тематические дни будущего саммита сформированы в соответствии с приоритетами программы действий, а в Анталье каждая тема будет обсуждаться на уровне министерских диалогов, бизнес-форумов и совместных инициатив: «Путь из Баку в Анталью — это общее путешествие не только двух братских стран, но и всех сторон климатического процесса. На этой неделе мы собрались здесь, чтобы протестировать идеи, закрепить партнерства и определить готовые к инвестициям решения, которые будут представлены в Анталье. Результаты и рекомендации Форума реализации будут напрямую включены в программу действий COP31».

По словам Ф. Варанк, сотрудничество между Турцией и Азербайджаном на мосту от COP29 к COP31 станет еще сильнее: «Сердце климатической дипломатии забьется в ноябре в Анталье. Пользуясь случаем, я приглашаю каждого из вас, все стороны процесса, в Анталью».