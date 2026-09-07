В Гяндже автомобиль насмерть сбил женщину

В Гяндже произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, авария произошла на проспекте Низами Гянджеви. По предварительной информации, автомобиль Hyundai совершил наезд на женщину, которая в этот момент переходила проезжую часть.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную помощь, спасти ее жизнь не удалось.

По факту происшествия проводится расследование.