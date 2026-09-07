Садыг Гурбанов: «Вооруженные конфликты наносят серьезный урон экосистеме планеты»

«Энергетика, промышленность, транспорт, уничтожение лесов и изменения в землепользовании — все эти факторы в совокупности напрямую влияют на тепловой баланс нашей планеты».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садыг Гурбанов в рамках IV Климатической недели (CW4) РКИК ООН и Бакинской недели климатических действий 2026, проходящих в Баку.

По его словам, отдельного внимания заслуживает тяжелая экологическая нагрузка, которую создают вооруженные конфликты.

«Войны не просто уносят человеческие жизни и разрушают городскую инфраструктуру — они приводят к колоссальным дополнительным выбросам в атмосферу и наносят колоссальный урон окружающей среде. На восстановление экосистем, пострадавших в ходе военных действий, уходят десятилетия, а порой и столетия. Таким образом, вооруженные конфликты следует рассматривать как мощный фактор, который не только усугубляет климатический кризис, но и подрывает общую устойчивость общества и природы к климатическим рискам», — пояснил С. Гурбанов.

Председатель парламентского комитета подчеркнул, что человек больше не может оставаться лишь пассивным наблюдателем природных процессов: сегодня человечество превратилось в один из ключевых факторов, масштабно влияющих на физические и экологические системы Земли.

«Мы вырубаем леса, меняем структуру землепользования и загрязняем водные ресурсы. Все это запускает процессы, негативные последствия которых уже остро ощущаются по всему миру, и изменение климата — самое очевидное тому подтверждение», — резюмировал С. Гурбанов.