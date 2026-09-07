Ялчын Рафиев: Бакинская платформа климатической прозрачности помогает странам в подготовке отчетности

«Бакинская платформа глобальной климатической прозрачности, созданная по инициативе Азербайджана, проводит тренинги для государств, испытывающих трудности с подготовкой отчетности».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом в заявлении журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, в рамках в рамках IV Климатической недели (CW4) РКИК ООН и Бакинской недели климатических действий 2026, проходящих в Баку.

По его словам, в результате проведенной Азербайджаном работы практически все государства-участники представили свои отчеты о прозрачности:

«С момента представления отчетов прошло два года, и пришло время подготовки следующих документов».

Я. Рафиев также отметила, что турецкая сторона ведет активную работу в данном направлении.