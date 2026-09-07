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“Baku Film & Comic Con” пройдет при поддержке Bolt for Business - ФОТО

First News Media12:18 - Сегодня
“Baku Film & Comic Con” пройдет при поддержке Bolt for Business - ФОТО

Звезда «Игры престолов» и «Очень странных дел» приедет в Баку.

13 сентября в Бакинском Экспоцентре пройдет “Baku Film & Comic Con” — фестиваль для поклонников кино, сериалов, комиксов, аниме, игр и косплея. Одним из партнеров мероприятия станет Bolt for Business, который поможет сделать поездки гостей на фестиваль более удобными.

Одним из главных гостей фестиваля станет всемирно известный актер Том Влашиха, знакомый зрителям по роли Якена Хгара в сериале «Игра престолов» и Дмитрия «Энзо» Антонова в «Очень странных делах». В рамках мероприятия организаторы смогут предоставлять гостям специальные скидки на поездки через корпоративную платформу Bolt for Business.

Программа “Baku Film & Comic Con” включает сценические интервью, косплей-шоу, K-POP конкурс, игровые турниры, мастер-классы, ярмарку аниме-товаров и более 20 интерактивных зон.

Bolt for Business предлагает компаниям и организациям решение, которое позволяет управлять деловыми поездками сотрудников, гостей и партнеров через единую платформу. С ее помощью можно проще и гибче организовывать поездки, управлять ими и контролировать расходы.

Для Bolt поддержка подобных мероприятий — это не только возможность сделать поездки к месту проведения удобнее, но и предложить участникам комфортную альтернативу использованию личного автомобиля. На таких мероприятиях, как “Baku Film & Comic Con”, это может способствовать как более удобному доступу гостей к площадке, так и снижению нагрузки на парковку и транспортную инфраструктуру. Bolt for Business, в свою очередь, помогает организаторам более гибко управлять поездками гостей и предоставлять им специальные транспортные возможности.

13 сентября в Бакинском Экспоцентре “Baku Film & Comic Con” даст посетителям возможность встретиться с известными представителями мира кино и сериалов, открыть для себя различные развлекательные зоны и погрузиться в атмосферу поп-культуры.

Билеты можно приобрести на iTicket.az.

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