Самед Агырбаш: Азербайджан занимает особое место в глобальном климатическом процессе

«Азербайджан сегодня занимает особое место в глобальном климатическом процессе».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил высокий посланник по климату COP31, президент Фонда «Нулевые отходы» Самед Агырбаш в рамках IV Климатической недели (CW4) РКИК ООН и Бакинской недели климатических действий 2026, проходящих в Баку.

«Наша команда COP31 переняла бесценный опыт у Председательства COP29. Их богатая практика, дружба и всесторонняя поддержка стали для нас неоценимым ресурсом. Именно поэтому сегодня мы не начинаем путь с чистого листа — мы продолжаем движение к COP31 рука об руку со всеми вами. Иными словами, мы идем единым курсом — из Баку к COP31 в Турции», — отметил С. Агырбаш.

По его словам, COP31 должен максимально приблизить глобальные климатические амбиции к реальному сектору экономики, трансформировав климатические обязательства в инвестиционно привлекательные, окупаемые проекты и масштабируемые решения: «Климатическое финансирование сыграет в этом ключевую роль — особенно для стран с формирующимся рынком, развивающихся государств, наименее развитых стран и, в первую очередь, малых островных развивающихся государств, которые долгое время недополучали необходимые средства».