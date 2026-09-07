Минздрав рассказал, какую косметику опасно покупать - ФОТО

Интервью с врачом-гигиенистом Республиканского санитарно-карантинного центра Министерства здравоохранения Орханом Исмаиловым.

Действительно ли безопасен приобретённый вами косметический продукт? Имеет ли он гигиенический сертификат? Не стёрт ли срок годности? А какие риски могут возникнуть при использовании чужой туши или губной помады? На эти и другие вопросы в интервью, опубликованном на официальном сайте минздрава, ответил врач-гигиенист Республиканского санитарно-карантинного центра Министерства здравоохранения Орхан Исмаилов.

– Что такое гигиенический сертификат, выдаваемый Республиканским санитарно-карантинным центром Министерства здравоохранения, и почему он важен?

– Гигиенический сертификат – это официальный документ, подтверждающий соответствие продукции, вещества или средства действующим санитарным правилам и гигиеническим нормативам, а также то, что они считаются безопасными для здоровья человека.

В соответствии с «Единым перечнем товаров, относящихся к ветеринарному, фитосанитарному и санитарному контролю», утверждённым постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 17 июня 2016 года, непродовольственные товары, подлежащие санитарному контролю, при импорте в страну проходят процедуру гигиенической сертификации в Республиканском санитарно-карантинном центре Министерства здравоохранения. Основная цель этого процесса – защита здоровья человека, обеспечение безопасности продукции и предотвращение факторов, которые могут представлять риск для здоровья населения.

В процессе гигиенической сертификации в Центр первоначально представляется пакет документов и образец продукции, после чего они проходят санитарно-гигиеническую экспертизу и лабораторные исследования. Если продукция соответствует установленным стандартам, она сертифицируется. Таким образом, гигиенический сертификат подтверждает, что продукция прошла оценку с точки зрения санитарно-гигиенической безопасности, и является одним из надёжных критериев выбора для потребителей.

– Какие этапы должны пройти предприниматели при обращении в Республиканский санитарно-карантинный центр Министерства здравоохранения для получения гигиенического сертификата на импортируемую косметическую продукцию?

– Процесс гигиенической сертификации осуществляется поэтапно с целью определения соответствия продукции санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Предприниматель представляет документы, связанные с импортом продукции, и образцы в Общий отдел Республиканского санитарно-карантинного центра Министерства здравоохранения. Документы и образцы направляются врачам-гигиенистам отдела санитарно-гигиенического контроля и экспертизы. В первую очередь проводится проверка пакета документов. Если документы соответствуют нормам и требованиям, врачи-эксперты проводят первичный осмотр образцов, обращая внимание на идентичность документов и образца, упаковку продукции, дату выпуска, происхождение и предприятие-производителя. Если продукция соответствует нормам и правилам, в присутствии представителя составляется акт, а образцы направляются в соответствующий отдел для проведения лабораторных исследований.

Исследования проводятся в отделе лабораторных испытаний Центра, в состав которого входят подразделения санитарно-гигиенических, химических и токсикологических, а также микробиологических исследований.

Отметим, что отдел лабораторных испытаний Республиканского санитарно-карантинного центра аккредитован публичным юридическим лицом «Азербайджанский центр аккредитации», действующим в подчинении Государственного агентства по антимонопольному контролю и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, на соответствие стандарту AZS ISO/IEC 17025:2020 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Данная аккредитация подтверждает, что испытания и исследования, проводимые в лаборатории, осуществляются надёжно и компетентно в соответствии с требованиями международных стандартов.

Лабораторные исследования проводятся с целью определения соответствия микробиологических, химических и токсикологических показателей продукции действующим нормам и требованиям. Поскольку превышение допустимых показателей может привести к серьёзным последствиям для здоровья человека как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Наша основная цель – предотвратить импорт в страну и допуск к реализации продукции, которая не соответствует санитарным нормам и стандартам и потенциально представляет опасность для здоровья населения.

– На что следует обращать внимание при покупке косметических средств?

– При покупке косметических средств, чтобы защитить своё здоровье и избежать поддельной продукции, в первую очередь необходимо обращать особое внимание на срок действия гигиенического сертификата, упаковку, а также срок годности продукта. Если у потребителя возникают сомнения относительно безопасности продукции, он имеет право потребовать у продавца предъявления гигиенического сертификата на данный товар.

Поскольку косметические средства непосредственно контактируют с кожей, неправильный выбор может привести к серьёзным аллергическим реакциям или кожным заболеваниям. Даты производства и окончания срока годности должны быть чётко указаны на упаковке. Ни в коем случае не приобретайте продукцию, на которой стёрт срок годности. Изображение «открытой баночки» на упаковке косметического средства и обозначения «6M» или «12M», указанные внутри неё, показывают, в течение скольких месяцев после открытия упаковки продукт можно безопасно использовать.

При покупке продукции также важно обращать внимание на её состав. Желательно отдавать предпочтение средствам, в составе которых отсутствуют либо содержатся в минимальном количестве такие консерванты, как метилпарабен и пропилпарабен, а также SLS/SLES (сульфаты), особенно используемые в шампунях. Поскольку синтетические ароматизаторы могут вызывать аллергические реакции и покраснение у людей с чувствительной кожей, следует внимательно изучать состав продукта, указанный на этикетке.

Дешёвые и поддельные губные помады и тени для век могут содержать повышенное количество тяжёлых металлов, таких как свинец и ртуть, что со временем может негативно воздействовать на организм. В магазине также следует убедиться, что косметические средства не хранятся непосредственно под сильным освещением или рядом с источниками тепла. Высокая температура нарушает химическую структуру косметических средств и приводит к их преждевременной порче.

– Можно ли делиться косметикой? Допустимо ли пользоваться косметическими средствами «в складчину» с другими?

– Нет, категорически не рекомендуется делиться с другими людьми косметическими и макияжными средствами или пользоваться чужой косметикой. Эти средства относятся к предметам личной гигиены, и их совместное использование может представлять серьёзный риск для здоровья.

Совместное использование косметических средств может привести к передаче бактерий, вирусов и грибков от одного человека к другому. Использование чужой туши, карандаша для глаз или кистей для нанесения теней может способствовать распространению таких инфекций глаз и кожи, как конъюнктивит и демодекоз. Совместное использование губной помады, блеска и карандаша для губ повышает риск передачи вируса герпеса. Использование общих спонжей для тонального крема и кистей для макияжа способствует распространению кожного сала и бактерий и может привести к появлению инфекционных высыпаний.

Особенно не рекомендуется делиться тушью, карандашом для глаз, губной помадой, бальзамом для губ, спонжами для тонального крема и кистями для макияжа. Использование прессованных пудр или румян несёт относительно меньший риск, однако и они должны применяться только с чистой индивидуальной кистью. Не пользоваться общей косметикой считается самым безопасным выбором.

– Какие требования предъявляются к детской косметике?

– Поскольку кожа детей более тонкая и чувствительная по сравнению с кожей взрослых, детская косметика, то есть шампуни, кремы, масла и другие косметические средства, подлежит более строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Международные стандарты и местные технические регламенты прежде всего устанавливают особые требования к химическому составу детской косметики. Так, использование в детской косметике некоторых кислот и консервантов, разрешённых для применения взрослыми, в том числе салициловой и борной кислот, а также их солей, не допускается. Формула продукта должна быть максимально простой, искусственные красители, сильные ароматизаторы и консерванты должны содержаться в минимальном количестве либо полностью отсутствовать. При выборе шампуней и других моющих средств для детей рекомендуется обращать внимание на то, чтобы они были изготовлены на основе формулы, не вызывающей раздражения глаз («No Tears»).

Кроме того, не допускается даже минимальное содержание в составе таких токсичных веществ, как свинец, ртуть, мышьяк и асбест.

Детская косметика также подвергается строгому контролю с точки зрения микробиологических показателей. Количество бактерий в составе продукта не должно превышать установленную норму, а такие инфекционные бактерии и грибки, как Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Candida albicans, вообще не должны выявляться. Соответствие косметического средства требованиям безопасности для взрослых не означает, что оно безопасно и для детей. Родители должны обеспечивать использование детьми косметических средств только с учётом их возрастных особенностей и под присмотром взрослых.

На упаковке продукта должно быть чётко указано, для какой возрастной группы он предназначен (например, для детей в возрасте 0–3 лет или старше 3 лет). Необходимо обязательно соблюдать информацию об ограничениях по возрасту и назначении продукта, установленную производителем.

В заключение отметим, что гигиеническая сертификация косметической продукции служит защите здоровья населения, обеспечению обращения безопасных товаров на потребительском рынке и защите прав потребителей. Экспертиза и лабораторные исследования, проводимые Республиканским санитарно-карантинным центром Министерства здравоохранения, играют важную роль в оценке соответствия продукции санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.

– Что даёт потребителю гигиенический сертификат, выданный Республиканским санитарно-карантинным центром Министерства здравоохранения?

– Гигиенический сертификат подтверждает химическую и токсикологическую безопасность продукции. В частности, по результатам лабораторных исследований устанавливается отсутствие в составе продукции таких тяжёлых металлов, как свинец, ртуть и мышьяк, а также канцерогенного формальдегида. Одновременно подтверждается микробиологическая безопасность продукции и отсутствие патогенных бактерий и плесневых грибков, опасных для здоровья человека. Это способствует снижению риска возникновения у потребителей инфекций глаз и кожи.

Кроме того, поскольку гигиенический сертификат выдаётся только на продукцию, имеющую официальные импортные документы и свидетельство о происхождении, он также позволяет минимизировать риск приобретения поддельной продукции. Основная проблема продукции без гигиенического сертификата заключается в неопределённости её показателей безопасности, происхождения и соответствия санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. Гигиенический сертификат также способствует тому, чтобы потребители принимали информированные решения при выборе продукции и отдавали предпочтение безопасным товарам на рынке.

Таким образом, гигиенический сертификат служит снижению риска воздействия факторов, потенциально представляющих угрозу здоровью потребителей, и обеспечивает возможность выбора безопасной продукции.