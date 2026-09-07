На трассе Баку-Газах водитель уснул за рулём и попал в ДТП - ВИДЕО

Сегодня 7 сентября около 7:00 на 80,5-м километре автомобильной дороги Баку–Газах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Toyota».

По предварительным данным, водитель автомобиля А. Джаббаров уснул за рулём - об этом 1news.az сообщил начальник отдела Главного государственного управления дорожной полиции МВД Ровшан Тагиев.

Он отметил, что, несмотря на постоянные предупреждения о тяжелых последствиях управления автомобилем в состоянии недосыпа и усталости, повторение ДТП по той же причине вызывает серьезную обеспокоенность: «Если водитель чувствует сонливость и продолжает движение, это не просто невнимательность - он, осознавая возможные последствия, подвергает опасности как себя, так и других участников дорожного движения», - отметил Р. Тагиев.

По его словам, водитель, отправляющийся в дальнюю поездку, должен заранее обеспечить себе достаточный отдых, а при появлении усталости или сонливости во время движения - остановить автомобиль в безопасном месте. Единственный правильный способ предотвратить сонливость за рулём - полноценный отдых.

Р. Тагиев призвал водителей перед поездкой оценивать не только техническое состояние автомобиля, но и собственное физическое состояние: «Не садитесь за руль в состоянии усталости. Если вас клонит в сон, немедленно прекратите движение. Поездку можно отложить, однако последствия произошедшей тяжелой аварии уже невозможно вернуть назад».