В Тертере из ружья ранили мужчину

В Тертерском районе задержан мужчина, подозреваемый в огнестрельном ранении 52-летнего местного жителя.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, сотрудники полиции задержали 21-летнего Гюсена Мирзазаде и передали его следственным органам.

По данным издания, инцидент произошел в поселке Шихарх. 52-летний Мазахир Юсифов, 1974 года рождения, получил огнестрельные ранения обеих ног. По предварительной информации, в него выстрелили из ружья.

Пострадавший был доставлен в Тертерскую районную центральную больницу.

По факту произошедшего проводится расследование.