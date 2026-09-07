 «Азербайджан всегда был и остается платформой для диалога»: Нигяр Арпадараи в интервью 1news.az | 1news.az | Новости
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«Азербайджан всегда был и остается платформой для диалога»: Нигяр Арпадараи в интервью 1news.az

Фаига Мамедова13:32 - Сегодня
«Азербайджан всегда был и остается платформой для диалога»: Нигяр Арпадараи в интервью 1news.az

«Мы очень гордимся тем, что Азербайджан уже в третий раз проводит Бакинскую неделю климатических действий. В целом в последние годы в мире сформировалась тенденция проведения климатических недель в различных городах и регионах. Крупные климатические недели проходят, например, в Лондоне, Нью-Йорке, проводились и в Рио-де-Жанейро».

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту 1news.az сообщила Нигяр Арпадараи, депутат Милли Меджлиса, высокий посланник по климату COP29, руководитель проекта Бакинской недели климатических действий в рамках IV Климатической недели (CW4) РКИК ООН и Бакинской недели климатических действий 2026, проходящих в Баку.

«Я считаю эту тенденцию очень правильной и важной. Решения, которые обсуждаются и принимаются на COP и других крупных международных конференциях, впоследствии требуют конкретных механизмов реализации. И эти механизмы необходимо обсуждать уже на уровне отдельных стран и регионов», — отметила Н. Арпадараи.

Как сообщила руководитель проекта, предмет особой гордости — тот факт, что Бакинская неделя климатических действий проводится уже в третий раз. При этом нынешний год особенный, поскольку она проходит параллельно с Климатической неделей РКИК ООН — официальной региональной климатической неделей Организации Объединённых Наций.

«Мы постарались сделать программу ещё более насыщенной, дополнив её собственными мероприятиями и дискуссиями. В течение недели будут обсуждаться самые разные темы. Помимо пленарных заседаний, предусмотрены круглые столы, где проходят более предметные и технические дискуссии», — указала она.

По словам депутата, ключевой аспект заключается в том, что для Азербайджана процесс COP не ограничился проведением одной конференции: «Мы всегда говорили, что это длительный процесс. Азербайджан уже вошёл в историю климатического процесса благодаря историческим достижениям COP29, однако, как мы видим сегодня, эта работа для нас продолжается. Азербайджан всегда был платформой для диалога, сотрудничества и мультикультурализма. Поэтому для нас особенно важно и дальше создавать площадки, где представители разных стран и различных секторов могут встречаться, обмениваться мнениями и совместно искать решения».

Нигяр Арпадараи также заметила, что в преддверии COP31 в Анталье Бакинская неделя климатических действий становится одной из крупных площадок, где представители международного климатического сообщества вновь собираются вместе для продолжения диалога: «Поэтому у нас большие ожидания от этой недели. И, конечно, мы приглашаем всех активно участвовать в мероприятиях, дискуссиях и делиться своими мнениями».

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