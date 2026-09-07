ЕК отказалась от создания группы ЕС по обороне

Еврокомиссия подтвердила отказ от создания Группы высокого уровня ЕС по обороне, которую пыталась сформировать глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

Первое заседание группы, запланированное на сегодня, было отменено.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

По его словам, встреча была запланирована на понедельник, однако после консультаций со странами — членами ЕС Кая Каллас решила отказаться от дальнейшей работы над инициативой. Виганд отметил, что взаимодействие со странами ЕС по вопросам обороны будет продолжено в других форматах.

Сам Виганд и глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью не стали комментировать причины такого решения. Они рекомендовали журналистам обратиться к странам ЕС, которые выступили против инициативы.