 «AzerGold» провел первые буровзрывные работы на месторождении золота «Сёюдлю» (Зод) - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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«AzerGold» провел первые буровзрывные работы на месторождении золота «Сёюдлю» (Зод) - ФОТО - ВИДЕО

First News Media15:50 - Сегодня
«AzerGold» провел первые буровзрывные работы на месторождении золота «Сёюдлю» (Зод) - ФОТО - ВИДЕО

ЗАО «AzerGold» перешло к следующему этапу освоения месторождения «Сёюдлю» (Зод), считающегося крупнейшим месторождением золота на Кавказе.

В рамках подготовки рудника к эксплуатации успешно проведены первые буровзрывные работы.

Первый взрыв горной породы был осуществлён в соответствии с утверждённым техническим проектом и требованиями безопасности. До проведения работ был обеспечен безопасный периметр, поданы предупредительные сигналы и приняты необходимые меры контроля на территории. После взрыва специалисты провели проверку участка для подтверждения его безопасности.

Следует отметить, что с августа 2025 года на месторождении проводятся масштабные геологические исследования, топографическая съёмка и буровые работы общей глубиной 18 000 метров. Согласно результатам проведённых геологических и разведочных работ, извлекаемые остаточные запасы золота месторождения «Сёюдлю» оцениваются в 1,03 млн унций в соответствии со стандартом JORC (Joint Ore Reserves Committee), международно признанным стандартом оценки экономической эффективности месторождений полезных ископаемых.

Проведение первых взрывных работ является важным шагом на пути вовлечения ресурсов месторождения в экономический оборот и перехода рудника к активной стадии эксплуатации.

ЗАО «AzerGold» также приступило к внедрению современных технологий геотехнического мониторинга на руднике «Сёюдлю». С учётом геотехнической нестабильности рудника и активности различных экзогенных геологических процессов для непрерывного контроля за их развитием введена в эксплуатацию радиолокационная система мониторинга устойчивости склонов GroundProbe SSR-OMNI.

Система оснащена функцией раннего предупреждения, что позволяет  преждевременно выявлять потенциальные риски и принимать превентивные меры для предотвращения угрозы оползней. Внедрение системы, отвечающей за обеспечение безопасности, направлено на защиту жизни и здоровья населения и персонала, обеспечение безопасности тяжёлой техники в ходе производственных процессов, а также предотвращение простоев и дополнительных расходов, которые могут возникнуть вследствие возможных оползней.

Параллельно с освоением месторождения продолжается работа по формированию технологических решений для переработки руды. На основании минералогических и металлургических характеристик руды «Сёюдлю», а также результатов проведённых испытаний установлена необходимость применения технологии флотации на начальном этапе переработки. В этой связи проводятся технические и экономические оценки возможностей создания современного флотационного обогатительного комплекса.

Ввод рудника в эксплуатацию внесёт вклад в увеличение производственного потенциала горнодобывающего сектора страны и рост поступлений в государственный бюджет, а также создаст условия для создания новых рабочих мест в Кельбаджарском районе, активизации местной экономики и поддержки социального развития.

На текущем этапе в рамках проекта «Сёюдлю», включая сотрудников подрядных организаций, обеспечена занятость в общей сложности 236 человек. Из них 55 являются гражданами, зарегистрированными в Кельбаджарском районе. Учитывая ограниченное количество подходящих кандидатов на местном рынке труда для должностей в горнодобывающей отрасли, требующих специальной квалификации, технических знаний и опыта работы, к реализации проекта также привлечены специалисты из других регионов, обладающие соответствующей квалификацией и опытом.

В 2026–2029 годах, охватывающих начальный этап эксплуатации и строительства проекта, предусматривается создание около 700 прямых и косвенных рабочих мест. После перехода рудника «Сёюдлю» на полномасштабную стадию эксплуатации ожидается, что количество прямых и косвенных рабочих мест превысит 1 300.

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