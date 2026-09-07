От штрафов до ареста: как в Азербайджане будут наказывать за истязание животных

В Азербайджане ужесточаются наказания за жестокое обращение с животными.

Как сообщает 1news.az, за причинение животным боли, страданий и пыток, их избиение или организацию петушиных/собачьих боёв предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 манатов. Если в результате жестокого обращения животное получит увечье, виновное лицо ожидает штраф от 1 000 до 1 500 манатов.

В случаях, повлекших гибель животных, может быть применен штраф от 1 500 до 2 000 манатов либо административный арест сроком до 1 месяца.