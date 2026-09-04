The Guardian выражен протест против искажений, связанных с Карабахом, в фильме «Black Garden»

Руководитель Общественного объединения Азербайджана «Центр пропаганды прав человека», профессор Амир Алиев направил письмо международному СМИ The Guardian.

Как сообщает АПА, Амир Алиев направил письмо в ответ на недавний материал The Guardian о документальном фильме Алексиса Пазумяна (Alexis Pazoumian) «Black Garden».

Амир Алиев заявил, что при освещении истории конфликта нельзя оставлять без внимания пережитое азербайджанцами. По его словам, должны быть услышаны голоса людей, изгнанных из родных мест, а также жертв Ходжалинской резни и тех, кто выжил.

Он призвал The Guardian также предоставить возможность высказать позицию этим людям, а также учесть факты и точки зрения, не нашедшие отражения в материале издания.

В письме Амира Алиева, адресованном редактору The Guardian, говорится:

«Материал The Guardian о документальном фильме Алексиса Пазумяна “Black Garden” вызывает серьезную обеспокоенность. В материале не упомянуты важные факты, в том числе оккупация Арменией международно признанных территорий Азербайджана и вынужденное перемещение более одного миллиона азербайджанцев.

Наша основная обеспокоенность заключается в том, что рецензия, опубликованная 31 августа 2026 года на сайте The Guardian, выходит за рамки обсуждения фильма и представляет собственное изложение изданием The Guardian конфликта. В рецензии Карабахский регион Азербайджана именуется «Нагорным Карабахом» и описывается якобы «многолетний территориальный спор», в ходе которого «население, состоявшее преимущественно из армян, противостояло многочисленным военным кампаниям азербайджанской армии».

Фильм представляет одну точку зрения. Однако, когда крупное международное СМИ от своего имени излагает исторический контекст, этот контекст должен быть точным. Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана. Европейский суд по правам человека в своем решении 2015 года по делу «Чирагов и другие против Армении» установил, что Армения осуществляла эффективный контроль над указанными территориями.

В четырех резолюциях, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году, была вновь подтверждена территориальная целостность Азербайджана и содержалось требование о выводе оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

В соответствии с приверженностью The Guardian принципам справедливой и точной журналистики мы просим вас опубликовать это письмо в разделе Letters и предоставить место для голосов азербайджанцев, переживших вынужденное перемещение и насилие, в том числе жертв Ходжалинской трагедии и тех, кто выжил и чьи голоса также заслуживают того, чтобы быть услышанными.

Мы также призываем The Guardian рассмотреть документальные фильмы азербайджанских режиссеров, основанные на фактах, чтобы обеспечить представление точек зрения обеих сторон.

Мы приветствуем возможность прямого контакта автора с нами и готовы предоставить документированные исследования, а также свидетельства из первых рук. В период, когда Азербайджан и Армения движутся к примирению, сбалансированные подходы особенно важны.

Благодарим за внимание».