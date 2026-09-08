Умер азербайджанский режиссёр и сценарист Ефим Абрамов

Член Союза кинематографистов Азербайджана, режиссёр и сценарист Ефим Абрамов скончался в возрасте 78 лет.

Об этом сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана (СКА).

Ефим Абрамов родился 14 августа 1948 года в Баку. В 1980 году он окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, где учился на курсах Игоря Таланкина и Георгия Данелии. В 1980–1990-х годах Абрамов работал режиссёром на киностудии «Азербайджанфильм».

Ефим Абрамов снял ряд художественных фильмов различных жанров. Он выступил режиссёром фильма «Qorxma, mən səninləyəm» (1981), вторым режиссёром картины «Əzablı yollar» (1982), режиссёром фильма «Qocalar, qocalar» (1982), который снял совместно с Эльханом Гасымовым.

В 1987 году Абрамов выступил режиссёром и сценаристом фильма «Araqarışdıran», а в 1989 году совместно с Низами Мусаевым снял картину «Lətifə».

Кроме того, Ефим Абрамов был сценаристом сериала «Под небом Вероны» (2004) российско-израильского производства. Режиссёрами проекта выступили Владимир Краснопольский и Валерий Усков.