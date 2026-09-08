Памела Андерсон рассказала о диагнозе, который когда-то считала смертным приговором - ВИДЕО

Голливудская актриса Памела Андерсон рассказала о своей борьбе с гепатитом C, который после постановки диагноза она воспринимала как смертный приговор.

Как сообщает Variety, 59-летняя актриса поделилась личной историей во время выступления на благотворительном гала-вечере amfAR Venezia, который состоялся 6 сентября в рамках Венецианского международного кинофестиваля. На мероприятии Андерсон была удостоена премии Award of Courage («Награда за мужество»).

В своей речи актриса вспомнила о диагнозе, который ей поставили в 2002 году. По словам П.Андерсон, врач сообщил ей, что она может прожить еще около десяти лет.

«Это был смертный приговор», - сказала актриса, вспоминая о том, как восприняла эту новость.

Памела Андерсон призналась, что диагноз полностью изменил ее жизнь. Особенно сильно она переживала за своих сыновей Брэндона и Дилана, которые на тот момент были еще маленькими: «Я не думаю, что когда-либо полностью оправилась от этой новости».

П.Андерсон также рассказала о чувстве стыда и вины, которое долгие годы сопровождало ее после постановки диагноза. Она отметила, что пережитое продолжает оказывать на нее эмоциональное воздействие.

При этом история болезни Андерсон завершилась благополучно. В 2015 году актриса сообщила, что излечилась от гепатита C после прохождения лечения.

«Я не жертва. Я победитель», - заявила Андерсон во время выступления в Венеции.