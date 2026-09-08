После ампутации руки блогер Nikosayağı сделал заявление о трансплантации - ВИДЕО

В 2023 году блогер Ниджат Шакирли (Nikosayağı) совершил в смертельное ДТП, управляя автомобилем в нетрезвом виде, в результате которого скончался пассажир его автомобиля, а блогеру ампутировали руку.

Сравнительно недавно Н.Шакирли вернулся в социальные сети, где сделал публикацию, в которой рассказал о возможной трансплантации руки.

«Это видео я записываю для моих братьев-ветеранов, которые потеряли некоторые части тела. В последнее время мне приходит множество сообщений. В них говорится, что за рубежом молодому человеку, потерявшему обе руки, во время операции пересадили две руки. В связи с этим я поехал в Турцию и провёл собственное расследование. Ни в одной стране мира не проводится трансплантация одной руки - возможна только пересадка обеих рук. В Турции такие операции проводятся только для граждан страны» - отмечает блогер.

Ниджат Шакирли отметил, что после трансплантации человек должен пожизненно принимать гормональные препараты, которые подавляют работу иммунной системы. По его словам, это необходимо для предотвращения отторжения пересаженного органа, поскольку организм может воспринять его как чужеродную ткань.

Он подчеркнул, что из-за ослабления иммунитета люди, принимающие такие препараты, становятся более восприимчивыми к инфекциям. По словам блогера, даже порез пальца в некоторых случаях может привести к ампутации руки от запястья.

Н.Шакирли также отметил, что если здоровый человек при гриппе может несколько дней лечиться дома и восстановиться, то для человека, принимающего подобные препараты, даже грипп может потребовать длительного лечения в больнице.

«Коротко хочу сказать, что трансплантация любого органа в организм категорически не рекомендуется» - подытожил блогер.

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