 После ампутации руки блогер Nikosayağı сделал заявление о трансплантации - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

После ампутации руки блогер Nikosayağı сделал заявление о трансплантации - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:46 - Сегодня
После ампутации руки блогер Nikosayağı сделал заявление о трансплантации - ВИДЕО

В 2023 году блогер Ниджат Шакирли (Nikosayağı) совершил в смертельное ДТП, управляя автомобилем в нетрезвом виде, в результате которого скончался пассажир его автомобиля, а блогеру ампутировали руку.  

Сравнительно недавно Н.Шакирли вернулся в социальные сети, где сделал публикацию, в которой рассказал о возможной трансплантации руки. 

«Это видео я записываю для моих братьев-ветеранов, которые потеряли некоторые части тела. В последнее время мне приходит множество сообщений. В них говорится, что за рубежом молодому человеку, потерявшему обе руки, во время операции пересадили две руки. В связи с этим я поехал в Турцию и провёл собственное расследование. Ни в одной стране мира не проводится трансплантация одной руки - возможна только пересадка обеих рук. В Турции такие операции проводятся только для граждан страны» - отмечает блогер. 

Ниджат Шакирли отметил, что после трансплантации человек должен пожизненно принимать гормональные препараты, которые подавляют работу иммунной системы. По его словам, это необходимо для предотвращения отторжения пересаженного органа, поскольку организм может воспринять его как чужеродную ткань.

Он подчеркнул, что из-за ослабления иммунитета люди, принимающие такие препараты, становятся более восприимчивыми к инфекциям. По словам блогера, даже порез пальца в некоторых случаях может привести к ампутации руки от запястья.

Н.Шакирли также отметил, что если здоровый человек при гриппе может несколько дней лечиться дома и восстановиться, то для человека, принимающего подобные препараты, даже грипп может потребовать длительного лечения в больнице.

«Коротко хочу сказать, что трансплантация любого органа в организм категорически не рекомендуется» - подытожил блогер. 

Читайте по теме:

Nikosayagi: «Я потерял человека, который был мне как брат, я виноват…» - ФОТО

Совершившему смертельное ДТП блогеру Nikosayagi вынесен приговор - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Поделиться:
286

Актуально

Общество

В Баку и на Абшероне выпало 133% месячной нормы осадков

Общество

Четыре человека пострадали из-за сильного ветра в Баку

Общество

Названы ключевые причины обмеления Каспийского моря

Спорт

Стартует новый сезон Лиги чемпионов УЕФА: матчи первого тура

Общество

Серьезное ДТП под Баку: BYD снес ограждение и врезался в столб - ФОТО

Глобальные инвесторы и ведущие стартапы региона соберутся на Baku ID 2026

Погибшим в ДТП в Бейлагане оказался преподаватель лицея

Четыре человека пострадали из-за сильного ветра в Баку

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Стали известны новые подробности нападения на тиктокера «Çevik» в Габале - ОБНОВЛЕНО

Дождь прогнозируется в Азербайджане на воскресенье

Стало известно, как будут работать школы в Баку во время Гран-при Азербайджана Формулы-1

Похитил девушку и несколько дней ночевал с ней в машине: Попытка скрыться закончилась арестом

Последние новости

Серьезное ДТП под Баку: BYD снес ограждение и врезался в столб - ФОТО

Сегодня, 11:23

Трамп поставил ультиматум канадской Bombardier

Сегодня, 11:20

Глобальные инвесторы и ведущие стартапы региона соберутся на Baku ID 2026

Сегодня, 11:16

Погибшим в ДТП в Бейлагане оказался преподаватель лицея

Сегодня, 11:10

Почты в России вооружат средствами против дронов

Сегодня, 10:53

Четыре человека пострадали из-за сильного ветра в Баку

Сегодня, 10:50

После ампутации руки блогер Nikosayağı сделал заявление о трансплантации - ВИДЕО

Сегодня, 10:46

Алекпер Азизли: «Каспий мелеет на 15–20 см в год, что осложняет работу ключевых портов региона»

Сегодня, 10:42

Украина нанесла удар по Саратовскому НПЗ

Сегодня, 10:39

Симонетта Силигато: «Для спасения Каспия нужна единая научная база данных пяти государств»

Сегодня, 10:35

Эрдоган: экспорт Турции достиг $280,3 млрд в годовом выражении

Сегодня, 10:30

В Грузии пропал гражданин Азербайджана

Сегодня, 10:24

В Баку призвали разработать комплексную программу по повышению устойчивости Каспийского региона

Сегодня, 10:22

Эрдоган: Турция не позволит никому вмешиваться в дела региона

Сегодня, 10:17

В Балакене у мужчины изъяли 169 кустов конопли и более 21 кг наркотиков

Сегодня, 10:14

Названы ключевые причины обмеления Каспийского моря

Сегодня, 10:12

Цена азербайджанской нефти превысила $107 за баррель

Сегодня, 10:10

В Баку и на Абшероне выпало 133% месячной нормы осадков

Сегодня, 10:04

В Шамкирском районе поезд насмерть сбил 24-летнего парня

Сегодня, 10:01

73 человека пострадали при атаках хуситов в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:59
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10