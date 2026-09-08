Четыре человека пострадали из-за сильного ветра в Баку

В результате сильного ветра в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения были госпитализированы три женщины и один мужчина.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное, после чего они были выписаны домой для амбулаторного лечения. Им также были даны соответствующие рекомендации по лечению и медицинскому наблюдению в домашних условиях.

«Призываем граждан соблюдать осторожность во время сильного ветра и по возможности не находиться на открытых участках, вблизи деревьев, рекламных конструкций и других объектов, которые могут представлять опасность» - отмечается в обращении Минздрава.