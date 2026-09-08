Погибшим в ДТП в Бейлагане оказался преподаватель лицея

7 сентября в Бейлаганском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом – в аварии столкнулись автомобили марок Ford и ВАЗ.

В результате аварии 64-летний Сеймур Керимов и его дочь, 30-летняя Айтен Мурадова, получили травмы различной степени тяжести - пострадавшие были доставлены в больницу, но несмотря на усилия медиков, спасти жизнь С.Керимова не удалось.

Погибший С.Керимов оказался учителем военной подготовки в Лицея гуманитарных наук города Бейлаган.

«Сеймур муаллим был ценным педагогом, ответственно относившимся к своей профессии, пользовавшимся уважением в коллективе и внесшим свой вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма. Его безвременная и трагическая смерть стала большой утратой для коллег, учеников и всех, кто его знал» - говорится в сообщении лицея, опубликованном на официальной странице учебного заведения в социальной сети Facebook.