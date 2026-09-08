Эмин Амруллаев: «У нас серьезная проблема с читательской грамотностью»

«У нас есть серьезная проблема с читательской грамотностью, и это мешает другим предметам».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время презентации результатов Международной программы по оценке успеваемости учащихся PISA 2025.

Министр сообщил, что доля учащихся, показавших высокие результаты по читательской грамотности, выросла до 0,2% по стране и до 1,2% по Баку. Он оценил это как значительную динамику. Вместе с тем он подчеркнул, что доля учащихся с низкими результатами все еще остается высокой.

Э. Амруллаев отметил, что одной из главных целей является сокращение числа школьников с низкими результатами. По его словам, прогресс в этом направлении также окажет положительное влияние на общие результаты образования.

Министр заявил, что улучшение результатов образования - это долгосрочный процесс, и для проявления полных результатов реформ требуется время.

Э. Амруллаев также рассказал о влиянии сертификации учителей на будущие результаты.

«Мы верим в силу сертификации и очень уверены в текущем моменте. Поскольку сертификация - это процесс, который впервые охватил весь наш педагогический состав в сфере образования», - заявил министр.

По его словам, для того чтобы сертификация полностью отразилась на результатах PISA, возможно, придется подождать до 2030–2035 годов.

«Если мы продолжим нашу работу с 2024 по 2030–2035 годы, результаты этого периода станут следствием сертификации».

«Слабые навыки чтения и понимания прочитанного напрямую влияют на результаты по другим предметам. У нас по-прежнему сохраняется серьезная проблема с чтением и пониманием, и это напрямую мешает нам в освоении других дисциплин», - добавил Э. Амруллаев.