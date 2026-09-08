В Баку водитель иномарки оказался заблокирован в результате аварии - ВИДЕО

Минувшей ночью на горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что на территории поселка Балаханы Сабунчинского района города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие и гражданин оказался зажат в автомобиле.

Как сообщили в министерстве, на место происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС, передает 1news.az.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль марки «Toyota Aqua», потеряв управление, врезался в бетонную лестницу, в результате чего произошло ДТП, а водитель оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

С помощью специальных средств спасатели извлекли зажатого в машине водителя Бахшалиева Амраха Заур оглу, 1992 года рождения, и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Соответствующими структурами по факту проводится расследование.