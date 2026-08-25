Кит Харингтон присоединился к актерскому составу сериала о Гарри Поттере

Британский актер Кит Харингтон получил роль Гилдероя Локхарта в новом телевизионном сериале о Гарри Поттере.

Локхарт - известный в волшебном мире писатель и преподаватель Хогвартса, который появляется в истории во второй части серии, «Гарри Поттер и тайная комната».

Харингтон заменит Николаса Холта, который ранее был утвержден на эту роль, однако не сможет принять участие в съемках второго сезона из-за несовпадения рабочих графиков.

Широкую известность британскому актеру принесла роль Джона Сноу в популярном сериале «Игра престолов», в котором он снимался на протяжении всех восьми сезонов. В настоящее время Харингтон также участвует в работе над драматическим сериалом «Индустрия», совместным проектом BBC и HBO.

Телесериал о Гарри Поттере станет очередной совместной работой актера с HBO. Премьера проекта ожидается на стриминговой платформе HBO Max в период рождественских праздников этого года.

Источник: BBC