Гамиду Омарову выдвинули на пост председателя Союза кинематографистов в качестве альтернативы Шафиге Мамедовой - ФОТО

Сегодня, 11 сентября в 12:00 в Киноцентре «Низами» состоится конференция Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), главным пунктом повестки которой станет избрание председателя.

Напомним, что ранее стало известно о том, что народная артистка Шафига Мамедова единогласно избрана единственным кандидатом, который будет выдвинут на должность председателя Союза на предстоящей конференции. Отметим, что в данный момент временное исполнение обязанностей председателя СКА возложено на Ш.Мамедову.

В преддверии выборов председателя СКА общественная организация «Независимая киноплатформа» сделала обращение к участникам конференции, в котором отмечается, что помимо Ш.Мамедовой должны быть представлены и альтернативные кандидаты, и подчеркивается, что никаких ограничений в этом вопросе быть не должно.

«Выборы председателя СКА должны пройти прозрачно и, самое главное, на основе демократических принципов. Выборы без альтернативных кандидатов нельзя считать справедливыми. Надеемся, что указанное в обращении наше требование будет включено в повестку конференции» - отмечается в обращении общественной организации.

«Со своей стороны, на пост председателя СКА мы выдвигаем кандидатуру народной артистки Азербайджанской Республики, профессора Гамиды Омаровой, имеющей значительные достижения и опыт в профессиональном кинематографе, наряду с кандидатурой уважаемой Шафиги Мамедовой» - заявляет «Независимая киноплатформа».

Отметим, что обращение подписало 45 деятелей азербайджанского кинематографа, в числе которых народные артисты Мабуд Магеррамов и Халида Гулиева, заслуженный деятель искусств Джаваншир Гулиев, профессор Гулу Магеррамли, заслуженные артисты Расим Джафар и Теймур Бадалбейли и многие другие.

Народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова

Народная артистка Азербайджана Гамида Омарова

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