 Гамиду Омарову выдвинули на пост председателя Союза кинематографистов в качестве альтернативы Шафиге Мамедовой - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Гамиду Омарову выдвинули на пост председателя Союза кинематографистов в качестве альтернативы Шафиге Мамедовой - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:07 - Сегодня
Гамиду Омарову выдвинули на пост председателя Союза кинематографистов в качестве альтернативы Шафиге Мамедовой - ФОТО

Сегодня, 11 сентября в 12:00 в Киноцентре «Низами» состоится конференция Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), главным пунктом повестки которой станет избрание председателя.

Напомним, что ранее стало известно о том, что народная артистка Шафига Мамедова единогласно избрана единственным кандидатом, который будет выдвинут на должность председателя Союза на предстоящей конференции. Отметим, что в данный момент временное исполнение обязанностей председателя СКА возложено на Ш.Мамедову.

В преддверии выборов председателя СКА общественная организация «Независимая киноплатформа» сделала обращение к участникам конференции, в котором отмечается, что помимо Ш.Мамедовой должны быть представлены и альтернативные кандидаты, и подчеркивается, что никаких ограничений в этом вопросе быть не должно.

«Выборы председателя СКА должны пройти прозрачно и, самое главное, на основе демократических принципов. Выборы без альтернативных кандидатов нельзя считать справедливыми. Надеемся, что указанное в обращении наше требование будет включено в повестку конференции» - отмечается в обращении общественной организации.

«Со своей стороны, на пост председателя СКА мы выдвигаем кандидатуру народной артистки Азербайджанской Республики, профессора Гамиды Омаровой, имеющей значительные достижения и опыт в профессиональном кинематографе, наряду с кандидатурой уважаемой Шафиги Мамедовой» - заявляет «Независимая киноплатформа».

Отметим, что обращение подписало 45 деятелей азербайджанского кинематографа, в числе которых народные артисты Мабуд Магеррамов и Халида Гулиева, заслуженный деятель искусств Джаваншир Гулиев, профессор Гулу Магеррамли, заслуженные артисты Расим Джафар и Теймур Бадалбейли и многие другие.

Народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова

Народная артистка Азербайджана Гамида Омарова

Читайте по теме:

Секретари Союза кинематографистов выступили с совместным заявлением о кризисе в организации

В Союзе кинематографистов Азербайджана заявили о новом витке кризиса

Поделиться:
671

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев: Земли Карабаха и Восточного Зангезура переживают настоящее ...

Экономика

Энергетические рынки: стоимость нефти марки Azeri Light приближается к $120 за баррель

Спорт

Лигочемпионский дебют «Сабаха»

Политика

Иностранные дипломаты посещают Карабах и Восточный Зангезур - ФОТО

Общество

В Баку выявлены и устранены нарушения в трех объектах общепита - ФОТО

В Баку врач спас мужчину, потерявшего сознание на автобусной остановке - ВИДЕО

По делу о смерти Йоргоса Мазонакиса задержаны врачи: Выявлены новые обстоятельства 

В Шаруре при пожаре сгорели 1300 тюков сена и погибли 9 коров

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

Лечение Мурада Адыгезалзаде взято под контроль

Названы ключевые причины обмеления Каспийского моря

Нигяр Фархад возвращает деньги заявителям

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Александром Шаровским - ФОТО

Последние новости

Трамп раскрыл, почему не идет на эскалацию с Ираном

Сегодня, 11:13

В Баку выявлены и устранены нарушения в трех объектах общепита - ФОТО

Сегодня, 11:00

Роботы с флагами и лозунгами вышли на улицы Варшавы — ВИДЕО

Сегодня, 10:55

Вэнс считает преждевременным обсуждение его участия в президентской гонке-2028

Сегодня, 10:50

В Баку врач спас мужчину, потерявшего сознание на автобусной остановке - ВИДЕО

Сегодня, 10:47

Саудовская Аравия попросила Трампа нанести удары по хуситам

Сегодня, 10:45

Румыния подняла F-16 из-за воздушных целей у границы с Украиной

Сегодня, 10:43

По делу о смерти Йоргоса Мазонакиса задержаны врачи: Выявлены новые обстоятельства 

Сегодня, 10:40

АдГ подала заявление в полицию на Мерца

Сегодня, 10:37

Пакистан отказался помогать Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

Сегодня, 10:35

В Саудовской Аравии могли атаковать стратегический нефтепровод - ФОТО

Сегодня, 10:30

Хуситы захватили американскую бронетехнику - ВИДЕО

Сегодня, 10:22

В Шаруре при пожаре сгорели 1300 тюков сена и погибли 9 коров

Сегодня, 10:16

Спецпредставитель ЕС Гроно присоединилась к поездке дипломатов в Карабах

Сегодня, 10:12

Гамиду Омарову выдвинули на пост председателя Союза кинематографистов в качестве альтернативы Шафиге Мамедовой - ФОТО

Сегодня, 10:07

В Азербайджане будут пресекать незаконную уличную торговлю продуктами

Сегодня, 09:55

Хикмет Гаджиев: Земли Карабаха и Восточного Зангезура переживают настоящее возрождение - ФОТО

Сегодня, 09:52

Корабли ВМС Казахстана проведут стрельбы на Каспии

Сегодня, 09:48

Европа опасается ударов по российской газовой инфраструктуре

Сегодня, 09:43

Энергетические рынки: стоимость нефти марки Azeri Light приближается к $120 за баррель

Сегодня, 09:40
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10