В Ормузском проливе атаковано судно, экипаж эвакуирован

Судно подверглось атаке при прохождении Ормузского пролива.

По данным британского Центра морских торговых операций (UKMTO), в судно попал неизвестный снаряд, после чего на борту возник пожар.

Местные власти эвакуировали экипаж. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Иранские государственные СМИ также сообщили об атаке на иранское коммерческое судно в районе острова Кешм. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Пока не установлено, идет ли речь об одном и том же инциденте.

Новая атака произошла на фоне роста напряженности вокруг Ормузского пролива и перебоев с поставками нефти из региона. Ранее Саудовская Аравия временно закрыла нефтепровод Восток — Запад после удара беспилотника.

На минувшей неделе стоимость нефти марки Brent вновь превысила 100 долларов за баррель.