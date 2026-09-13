В Швеции проходят парламентские выборы

В Швеции в воскресенье проходят выборы в парламент, по итогам которых в стране может смениться правительство.

Согласно последним опросам, левоцентристский блок во главе с бывшим премьер-министром Магдаленой Андерссон сохраняет небольшое преимущество над правящим правым альянсом премьер-министра Ульфа Кристерссона.

Одной из главных интриг выборов остается возможное вхождение партии «Шведские демократы» в состав правительства. Сейчас партия поддерживает кабинет Кристерссона, однако не представлена в нем.

Кристерссон ранее заявил, что в случае победы правого блока готов включить представителей «Шведских демократов» в правительство.

В Риксдаге 349 мест. Для получения большинства необходимо контролировать не менее 175 мандатов.

Окончательное распределение сил может зависеть от результатов небольших партий, в том числе либералов, которым необходимо преодолеть четырехпроцентный барьер.