Новые подробности смерти Хейден Панеттьери: Полиция изучает лекарства и записи камер

Американские правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств смерти актрисы Хейден Панеттьери, известной по сериалам «Герои» и «Нэшвилл».

За последние дни появились новые детали, содержащиеся в полицейском отчёте и материалах следствия.

Как сообщают зарубежные СМИ, в момент происшествия рядом с 36-летней актрисой находились её бывший возлюбленный Брайан Хикерсон и его брат Зак. Именно они были в квартире жилого комплекса в городе Гринвилл (штат Южная Каролина), когда на место прибыли сотрудники полиции и медики.

Согласно полицейскому отчёту, Б.Хикерсон передал правоохранителям пакет с лекарственными препаратами, которые принимала актриса. Названия медикаментов в опубликованных документах не раскрываются.

Известно, что вызов в службу 911 поступил около 13:51 по местному времени. Прибывшие медики обнаружили Х.Панеттьери без сознания в состоянии остановки сердца и провели комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти актрису не удалось. Смерть была констатирована в 14:32. По данным СМИ, на месте также находился препарат, применяемый при передозировке опиоидов.

Предварительная судебно-медицинская экспертиза не выявила у актрисы травм, которые могли бы привести к смерти. Полиция также заявила об отсутствии признаков насильственной смерти или иных подозрительных обстоятельств. Официальная причина смерти пока не установлена и будет определена после завершения токсикологических исследований, результаты которых могут быть готовы в течение нескольких недель.

Кроме того, следователи изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы восстановить хронологию последних часов жизни актрисы.

Напомним, Хейден Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Актриса получила широкую известность благодаря ролям в проектах «Герои», «Нэшвилл» и фильмах франшизы «Крик». В мае этого года она выпустила мемуары, в которых откровенно рассказала о борьбе с зависимостями и личных трудностях.

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