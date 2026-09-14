В школы Азербайджана доставлено более 7 миллионов учебников

«Учебники были доставлены в школы еще до начала учебного процесса».

Эту мысль озвучил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе пресс-конференции, посвященной новому учебному году.

«Мы доставили в школы более 7 миллионов учебников. Это 325 различных наименований книг, а 49 учебников были подготовлены заново. Конечно, мы всегда говорим об этом: когда речь идет о 325 наименованиях учебников, каждое из которых в среднем насчитывает 80, 90 или 100 страниц, естественно, претензий к содержанию нет, однако могут встречаться единичные технические погрешности», - сообщил Э.Амруллаев.