Politico: ЕК предложит ввести возрастное ограничение на пользование соцсетями во всем ЕС

Еврокомиссия хочет ввести возрастное ограничение на использование интернет-платформ во всех странах объединения.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.

Соответствующее предложение будет обнародовано 17 сентября. Ограничения предлагается распространить на соцсети, онлайн-игры, ИИ-чатботы, платформы для публикации видеороликов.

Еврокомиссия также хочет обязать компании внедрять механизмы безопасности в сами платформы. Конкретный возраст ограничений не уточняется.

Источник: ТАСС