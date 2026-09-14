Министр образования рассказал о переходе на электронные аттестаты и дипломы в Азербайджане

«Одно из важных изменений этого года заключается в том, что более 356 тысяч выпускников впервые получили свои аттестаты и дипломы в электронной форме через платформу myGov».

Эту мысль озвучил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе пресс-конференции, посвященной новому учебному году.

«Это помогает нам в двух аспектах: во-первых, в регулировании ускоренного процесса и повышении в нем прозрачности. Поскольку фактически документы должны быть получены на платформе myGov путем их внесения в соответствующие личные коды граждан. То есть никому больше не нужно идти и забирать свой аттестат или диплом самостоятельно. В то же время это помогает обеспечить достоверность и правильность документов, а именно - предотвратить появление каких-либо поддельных документов в будущем», - отметил министр.