Эмин Амруллаев о международных программах двойных дипломов 

Министр науки и образования Эмин Амруллаев высказался о расширении охвата международных программ двойных дипломов в высшем образовании.

«Наши действующие проекты в этом направлении продолжаются. Продолжаются наши программы двойных дипломов между Бакинским инженерным университетом и южнокорейским университетом Инха, Азербайджанским государственным аграрным университетом и Эгейским университетом в области агроинженерии, между Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и Уорикским университетом в области энергетической инженерии, между Государственным педагогическим университетом и Университетом Джорджа Вашингтона в области менеджмента образования, а также между Университетом АДА и американским Университетом Джорджа Вашингтона в области компьютерных наук и энергетической инженерии», - сообщил Амруллаев на пресс-конференции, посвященной новому учебному году.

А с этого года, по словам министра, начато совместное преподавание ряда инженерных специальностей в Карабахском университете совместно со Стамбульским техническим университетом.

Айшен Салехли