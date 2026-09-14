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Эмин Амруллаев о международных программах двойных дипломов 

First News Media16:30 - Сегодня
Эмин Амруллаев о международных программах двойных дипломов 

Министр науки и образования Эмин Амруллаев высказался о расширении охвата международных программ двойных дипломов в высшем образовании.

«Наши действующие проекты в этом направлении продолжаются. Продолжаются наши программы двойных дипломов между Бакинским инженерным университетом и южнокорейским университетом Инха, Азербайджанским государственным аграрным университетом и Эгейским университетом в области агроинженерии, между Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и Уорикским университетом в области энергетической инженерии, между Государственным педагогическим университетом и Университетом Джорджа Вашингтона в области менеджмента образования, а также между Университетом АДА и американским Университетом Джорджа Вашингтона в области компьютерных наук и энергетической инженерии», - сообщил Амруллаев на пресс-конференции, посвященной новому учебному году.

А с этого года, по словам министра, начато совместное преподавание ряда инженерных специальностей в Карабахском университете совместно со Стамбульским техническим университетом.

Айшен Салехли

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