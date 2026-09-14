Семь студентов БГУ продолжат обучение в Китае

Семь студентов факультета востоковедения Бакинского государственного университета (БГУ) продолжат обучение в Китае в рамках программы двойного диплома по специальности «Филология» (китайский язык и литература), реализуемой совместно с Аньхойским университетом Китайской Народной Республики.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе БГУ, для продолжения обучения в Аньхойский университет направлены Аян Аскерли, Алсу Ферзиева, Сара Бабазаде, Омар Мамедов, Хадиджа Намазова, Кристина Рожкова и Аян Гулиева.

Совместная программа двойного диплома на уровне бакалавриата по специальности «Филология» между БГУ и Аньхойским университетом была подписана в 2023 году. Уже второй год в ней участвует очередная группа студентов-востоковедов.

Студенты, успешно завершившие обучение по программе, получат дипломы обоих университетов.