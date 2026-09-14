В школах Азербайджана могут изменить часы занятий?

Обсуждается изменение школьных часов занятий.

Как передает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время пресс-конференции, посвященной новому учебному году.

«Это связано с рабочими часами родителей. На данный момент окончательного решения по этому поводу нет, однако ситуация анализируется», — сказал он.

Министр отметил, что во избежание опозданий детей в школу лучше отдавать в учебное заведение, расположенное ближе к дому.

«Если же школа находится далеко от места проживания, необходимо пользоваться общественным транспортом», — подчеркнул министр.