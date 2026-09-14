Будет ли сокращен срок обучения по некоторым специальностям бакалавриата?

По некоторым бакалаврским специальностям возможно трехлетнее обучение, однако переход на 12-летнее школьное образование не предусмотрен.

Как передает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной новому учебному году.

Э. Амруллаев отметил, что необходимо учитывать и возраст обучающихся.

«Например, организацию туризма можно было бы изучать и три года, но над такими специальностями, как право, стоит подумать. На мой взгляд, подготовить инженера - задача достаточно сложная. При переходе на Болонскую систему мы пытались подогнать специальности под единый шаблон. И сегодня некоторые специальности длятся 5 лет, а некоторые - 4 года. Это зависит от сущности профессии», - сказал министр.

Э. Амруллаев добавил, что продолжительность обучения по специальностям должна стать предметом обсуждений.

«При этом мы должны учитывать международные документы, к которым присоединились», - подытожил он.