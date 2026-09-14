Эмин Амруллаев объяснил причину перегруженности центральных столичных школ

По всей стране насчитывается 80 тысяч классов, однако лишь в 600 из них количество учеников превышает 40 человек, что составляет менее 1% от общего числа. Такие данные привел министр науки и образования Эмин Амруллаев во время пресс-конференции, посвященной началу нового учебного года.

Глава ведомства обратил внимание на субъективный характер проблемы, отметив, что зачастую перегруженность конкретных учебных заведений связана не с дефицитом мест в целом, а с личным выбором родителей. По его словам, в школе по соседству всегда есть свободные места, однако родители упорно стремятся отдать ребенка в класс к определенному педагогу или привезти его на машине в крупную школу в центре города, вместо того чтобы выбрать учебное заведение по месту жительства.

«То есть у родителя есть выбор, чтобы его ребенок не был 43-м, 45-м или 47-м учеником в этом классе, а стал 22-м ребенком в другом классе», — пояснил министр, добавив, что имеющаяся у него статистика опровергает миф об элитарности отдельных школ, поскольку во всех учебных заведениях Баку есть как сильные ученики, так и те, кто учится слабее.

Амруллаев подчеркнул, что проблема перегруженности возникает лишь в двух случаях: когда на густонаселенную территорию приходится слишком маленькая школа, и тогда необходимо строительство новых корпусов, либо когда семьи искусственно создают ажиотаж вокруг престижных учреждений. В последней ситуации министерство рекомендует родителям обращаться в близлежащие школы с меньшей наполняемостью.