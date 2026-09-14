Эмин Амруллаев: Карабахский университет станет одним из ведущих вузов региона

Число студентов, обучающихся в Карабахском университете, в этом году превысит 3500 человек, заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

«Хорошие новости этого года, связанные с Карабахским университетом, заключаются в том, что в целом общее число наших студентов в этом году достигнет примерно 3500 и превысит эту цифру», - сказал министр на пресс-конференции, посвященной новому учебному году.

По его словам, в этом году по 49 специальностям в данный вуз было принято 1235 студентов. Примерно половина из них - это студенты, набравшие 500 и более баллов.

«Это хорошая новость для учебного заведения, начинающего всего лишь свой третий учебный год, и в будущем в этом направлении будут продемонстрированы еще лучшие результаты. Как по количеству, так и по качеству Карабахский университет показал лучшие результаты по сравнению с прошлыми годами. Так, число студентов, набравших более 600 баллов, выросло в 1,5 раза по сравнению с 2025-2026 учебным годом и в 2 раза по сравнению с 2024–2025 учебным годом. Мы верим, что эта динамика будет устойчивой и Карабахский университет превратится в один из ведущих вузов как Азербайджана, так и региона», - подчеркнул Амруллаев.