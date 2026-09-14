Абдельсалам: Религиозное наследие должно быть доступно новому поколению

Генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдельсалам высоко оценил внимание президента Азербайджана Ильхама Алиева к наследию мусульманских ученых.

Как сообщает Report, об этом он заявил на первой международной научно-практической конференции, посвященной азербайджанскому мыслителю и ученому шейху Сейиду Яхье Бакуви. Мероприятие прошло в Баку в рамках 7-го заседания Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств (ОТГ).

Абдельсалам отметил, что использование религии для разжигания конфликтов, а также межконфессиональных и межсектантских противостояний вызывает серьезную обеспокоенность.

«Мусульманский совет старейшин придает особое значение диалогу. Диалог сам по себе не является целью, а представляет собой путь, ведущий к взаимному признанию, сотрудничеству и установлению мира. Особенно в религиозных выступлениях, обращенных к молодежи, на первый план должны выдвигаться человеческие ценности. Религиозное и культурное наследие должно быть представлено новым поколениям на языке их времени», — заявил Абдельсалам.